По мнению аналитиков американского исследовательского центра Rand Corporation, занимающегося совершенствованием политики процессов принятия важных международных решений, витающая в воздухе перспектива ядерного удара по центрам принятия решений в Европе со стороны РФ не так надуманна, как хотелось бы верить. Анализируя причины и последствия всех геополитических конфликтов последних лет, аналитики Rand Corporation пришли к выводу, что при совпадении сразу нескольких критических факторов у правительства России просто не останется выбора, кроме как начать действовать, пока это не сделали страны Альянса.
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В большом докладе сказано, что ядерную войну может повлечь только эскалация всех ниже описанных факторов:
- Усиление давления внутри стран НАТО с целью прямого вмешательства в украинский конфликт
- Активизация НАТО в Финляндии и Швеции
- Непосредственное участие добровольцев НАТО в конфликте
Следуя документу, если всё это случится, произойдёт следующее:
- Правительство РФ будет вынуждено сделать первый шаг и нанести удары по военным структурам НАТО в Европе
- Возможно применение ядерного оружия
В Rand отмечают, что российское нестратегическое ядерное оружие (НСЯО) находится в режиме боевой готовности с конца февраля, что в очередной раз подтверждает наличие шанса его реального применения.
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