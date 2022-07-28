Аналитики из Rand Corporation опубликовали большой отчёт.

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

По мнению аналитиков американского исследовательского центра Rand Corporation, занимающегося совершенствованием политики процессов принятия важных международных решений, витающая в воздухе перспектива ядерного удара по центрам принятия решений в Европе со стороны РФ не так надуманна, как хотелось бы верить. Анализируя причины и последствия всех геополитических конфликтов последних лет, аналитики Rand Corporation пришли к выводу, что при совпадении сразу нескольких критических факторов у правительства России просто не останется выбора, кроме как начать действовать, пока это не сделали страны Альянса.

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В большом докладе сказано, что ядерную войну может повлечь только эскалация всех ниже описанных факторов:

Усиление давления внутри стран НАТО с целью прямого вмешательства в украинский конфликт

Активизация НАТО в Финляндии и Швеции

Непосредственное участие добровольцев НАТО в конфликте

Следуя документу, если всё это случится, произойдёт следующее:

Правительство РФ будет вынуждено сделать первый шаг и нанести удары по военным структурам НАТО в Европе

Возможно применение ядерного оружия

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В Rand отмечают, что российское нестратегическое ядерное оружие (НСЯО) находится в режиме боевой готовности с конца февраля, что в очередной раз подтверждает наличие шанса его реального применения.

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