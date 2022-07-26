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Тинькофф вводит новые комиссии: 200 у.е. за приём платежей по SWIFT
В год придётся отдавать минимум 2 400 у.е.
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Пару месяцев назад, когда Тинькофф банк впервые объявил о новых комиссиях, они вызвали в обществе настолько большую волну негатива, которая не стихает и по сей день. Как только пользователи комиссии не называли: и варварством, и дикостью, а некоторые даже утверждали, что 200 у.е. для физических лиц с каждого платежа – это не вынужденная мера банка для продолжения работы с зарубежными партнёрами, а банальное желание обогатиться за счёт людей.

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Тогда сами представители банка сделали несколько масштабных оговорок. Например, изначально сообщалось, что комиссии пойдут на перевод транзакций, а потом в пресс-службе уверили пользователей, что все их комиссии отправят исключительно на благотворительность, из чего следует, что вынужденной мерой они всё-таки никогда не были.

Спустя некоторое время, когда ситуация уже "остыла", в банке ввели очередные комиссии. На этот раз они направлены не на физических лиц, а на юридических. По новым правилам, чтобы принять SWIFT-платёж из-за границы, юр. лицо обязано отправить 3% (но не менее 200 у.е.) на комиссию.

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Исходя из этого, по работе по ВЭД (внешнеэкономическая деятельность) нужно будет отдавать не менее 2 400 долларов, евро или фунтов стерлингов в год, просто чтобы получать остальные средства. В случае, если клиент получает зарплату транзакциями меньше $200, банк просто будет забирать всю сумму себе. Новые комиссии начнут действовать с 15 августа.

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#тинькофф #тинькофф банк #тинькофф инвестиции
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