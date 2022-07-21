Какие-то из них могут оказаться майнерскими.

Как известно, с 10 августа 2021 г. маркетплейс Aliexpress ввёл для России "плавающий" курс доллара, различный для определённых товаров. Это означает, что, как правило, он не совпадает с официальным курсом ЦБ и держится выше на 5-10 рублей. Начиная с укрепления рубля в начале мая, курс Aliexpress лишь единожды опускался до 57 руб./$ (0.1 0.7 2022), а в среднем держался на уровне 65-70 руб./$.

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Сегодня, когда официальный курс по данным Google составляет 54,57 руб./$, маркетплейс снизил для россиян свой внутренний курс до 61,42 руб./$. В связи с этим сильно подешевели некоторые категории товаров. Например, видеокарты и процессоры. Ниже приводим подборку самых выгодных на данный момент устройств, скинувших стоимость по максимуму.

Видеокарты

YESTON RTX 3050: 21 500 руб.

YESTON RTX 3060: 30 тыс. руб.

Colorful RTX 3060 Ultra W: 34 тыс. руб.

Colorful RTX 3070 Ultra W: 48 тыс. руб.

YESTON RTX 3070: 45 500 руб.

Colorful RTX 3070 Vulcan: 54 тыс. руб.

Colorful RTX 3070 Ti Ultra W: 60 тыс. руб.

YESTON RTX 3080 10Gb: 61 тыс. руб.

ASUS RTX 3080 TUF 10/12Gb: 65/70 300 тыс. руб.

Colorful RTX 3080 Ti Advanced: 87 500 руб.

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Процессоры

Ryzen 5500 - 7 тыс. руб.

Ryzen 5600 - 9 520 руб.

Ryzen 5600X - 11 300 руб.

Ryzen 5800X - 18 425 руб.

Ryzen 5950X - 33 780 руб.

Core i3 10105F - 5 580 руб.

Core i5 11400 - 11 600 руб.

Core i5 11600K - 15 150 руб.

Core i7 11700K - 22 960 руб.

Core i9 10900F - 24 500 руб.

Core i9 10850K - 26 200 руб.