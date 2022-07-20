На старой GTX 1050 спокойно запускаются Cyberpunk 2077 и Elden Ring.

Наконец, спустя 2 года после выхода RTX 30, была поднята тема того, как играть в самые современные игры на самом старом железе. Да, просто так взять и играть не выйдет, ведь мощностей чипа не хватит, однако всегда есть обходные пути. В частности, об одном из них рассказал блогер RandomGaminginHD. По его словам, он успешно прошёл Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5, Elden Ring и Halo Infinite на старой GeForce GTX 1050 и Full HD-мониторе, притом количество кадров почти никогда не опускалось ниже 50.

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Сразу стоит отметить, что запуск новых тайтлов на устаревшей видеокарте в принципе вызывает вопрос, а стоит ли жертвовать качеством игры только для того, чтобы просмотреть сюжет. Возможно, в играх вроде Cyberpunk 2077 и стоит, но далеко не все разработчики прорабатывают в своих играх сложные сюжетные линии и гениальных главных героев.

Итак, чтобы игры заработали на Full HD-мониторе, разрешение пришлось вручную опустить до XGA (1024х768p). Детализация снизилась, но вместо неё блогер смог получить х2 прирост производительности. Чтобы сделать изображении ещё более качественным, можно сразу брать 768p монитор, на котором из-за повышенной графической плотности картинка будет казаться реалистичнее.

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Далее в своём тестировании блогер просто снизил настройки до средних или низких в зависимости от игры, и получил стабильные 50-60 fps в каждом тайтле. Результаты по играм выглядят следующим образом:

Cyberpunk 2077 – 55 fps

Elden Ring – 58 fps

Forza Horizon 5 – 75 fps

Halo Infinite –55 fps.

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