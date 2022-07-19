Ещё с начала осени 2022 г. в Правительстве РФ активно обсуждают план блокировки самого популярного видеохостинга в мире – YouTube. Несмотря на многочисленные угрозы и обещания прекратить работу сервиса в стране, его трафик до сих пор не ограничен, а контент работает в штатном режиме. Разве что YouTube снял монетизацию блогерам, подписчики которых проживают в России. К слову, из-за этого не работает реклама, поэтому простым пользователям это даже на руку.
реклама
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов заявляет, что рано или поздно YouTube будет заблокирован. В случае видеохостинга это скорее "рано". Вероятнее всего, отмечает Ашманов, сервис запретят, как только его российские аналоги окрепнут и поднаберут достаточное количество аудитории. Например, Rutube и видео ВКонтакте нужно дать чуть больше времени, чтобы адаптироваться под запросы потребителей.
Как только сервисы станут полностью самостоятельными и независимыми, сообщает Ашманов, Правительство немедленно заблокирует YouTube, о чём свидетельствует недавний штраф его владельца (Google) на 22 млрд рублей или 10% от годовой выручки компании в России. По словам Ашманова, Google не планирует соблюдать российское законодательство, а потому впредь будет за это платить.
Источник.