В начале этого месяца мы рассказывали о том, что в сети появился огромный документ, детально описывающий каждую игровую механику будущей Grand Theft Auto 6. Ещё тогда было отмечено, что автор имеет подозрительно полные сведения, и слив вполне может оказаться подделкой.
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В то же время не совсем логично, что автор потратил десятки часов на выдумывание случайных фактов и сюжета целой игры. Как бы там ни было, известного журналиста и инсайдера Джейсон Шрайер утечка явно не убедила.
В комментариях к записи с тем самым документом на Reddit инсайдер отметил, что когда пользователи обсуждают данный слух о GTA 6, они говорят о фанфике. По словам эксперта, сегодня ни у кого нет такой достоверной информации, а большая часть описанных пользователем GTA_VI_Leaker механик вообще не существует, потому что игра относительно молодая и перешла на полноценную стадию разработки недавно. Кроме того, журналист даже не до конца уверен, что в игре будет именно три протагониста, а не, к примеру, два или четыре.
Как уже уточнялось, хоть GTA 5 с тремя главными героями и выстрелила, став самой популярной игрой серии, на её разработку ушли невероятные усилия, а рассказ сразу от трёх лиц сделал историю не такой линейной и правдоподобной.
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