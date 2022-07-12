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Kachka За пост начислено вознаграждение
Nvidia на грани снижения рекомендованных цен RTX 3000: RTX 3090 Ti стоит уже на $400 дешевле
Магазины явно не продают карты себе в убыток.
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Похоже, у Nvidia большие проблемы с продажей видеокарт нынешнего поколения. Временное падение цен на ускорители прошло фазу невозврата, а ценообразование некоторых отдельно взятых моделей не предвещает компании ничего хорошего. Например, если рассматривать флагманскую карту RTX 3090 Ti, то в розничных магазинах США вроде Best Buy её реальная стоимость уже ниже $1 600, притом, что рекомендованная цена от производителя составляет $2 000.

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В данной ситуации очевидно, что Best Buy не продаёт карты себе в убыток, только чтобы распродать все запасы переход приходом нового поколения. Скорее всего, магазин заключил сделку с Nvidia, по которой компания разрешает делать пользователям небольшие скидки, чтобы товар всё равно окупался, но одновременно с этим его чаще покупали. Вполне вероятно, что на следующем этапе аналогичным образом снизят стоимость других карт поколения, а дальше – изменят рекомендованную цену. Как сообщают источники, данная скидка отражает желание производителя "избавиться" от видеокарт RTX 30, пока на рынке не образовался излишек RTX 40. Если сроки выхода Ada Lovelace подтвердятся, июль, август и начало сентября станут последними месяцами, когда Nvidia сможет продавать RTX 30 по старым ценам. Как только в сети появятся первые реальные утечки производительности, ситуация на рынке изменится.
Источник.

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#nvidia #ampere #rtx 3000 #rtx 30 #rtx 3090 ti
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