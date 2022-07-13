Руководство утвердило новые правила.

Некоторое время назад посетители сети быстрого питания "Вкусно и точка" сообщали, что из-за халатности сотрудников партия свежих булочек досталось скворцам, в нескольких блюдах обнаружили плесень, а спустя 2-3 дня после открытия пользователи нашли в блюдах тараканьи лапки. К счастью, все эти недочёты быстро исправили, поэтому шанс столкнуться с подобным руководство свело до нуля.

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Как сообщают посетители "Вкусно и точка" на Большой Ордынке, вместе с улучшениями в обслуживании руководство одобрило новые правила. Так, на входе в ресторан теперь висит бумажное предупреждение, запрещающее вести фото- и видеосъёмку внутри помещения, а также пользоваться розетками: заряжать гаджеты или просто подключить ноутбук, чтобы сэкономить заряд батареи во время короткого перекуса.

Пресс-служба "Вкусно и точка" заявляет, что аналогичные правила скоро распространятся на все рестораны сети, а их появление обусловлено лишь техникой безопасности и желанием защитить других посетителей от работающих камер. Разумеется, если кто-либо у себя за столом решит поснимать на видео, запрещать никто не будет, однако после первой жалобы от клиентов к нарушителю могут быть применены соответствующие меры.

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Кроме того, руководство не хочет, чтобы без официального разрешения снимали в производственных помещениях. Запрет на использование розеток прокомментировали следующим образом: "это не нововведение, в McDonald's было также".

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