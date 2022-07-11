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Масштабное сюжетное дополнение Reality Mod для Battlefield 3 выйдет через неделю
Разработка заняла 7 долгих лет.
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Спустя 7 долгих лет разработки мы наконец имеем дату выхода масштабного сюжетного дополнения Reality Mod для Battlefield 3 – 17 июля 2022 г. О всех грядущих новинках моддеры рассказали в релизном трейлере аддона на YouTube. Напомним, в декабре 2021 г. вышел первый полноценный геймплейный трейлер дополнения, в котором игроки тестируют игровые модели персонажей, текстуры, стрельбу и скорость передвижения на реальных картах.

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Сам Reality Mod, по словам разработчиков, даёт много перспективных возможностей. Вот краткий список:

  • Полностью переработанный игровой процесс и пользовательский интерфейс
  • Акцент на более тактическую командную игру, если сравнивать с ванильной BF3
  • Захватывающие атмосферные визуальные эффекты, улучшенная физика на движке Frostbite Engine
  • Одновременное количество игроков на серверах Reality Mod превысит 100 человек
  • Новые текстуры, модели, карты, игровые режимы и пр.
  • Динамические погодные элементы и полноценные 24-часовые циклы дня и ночи
  • Более реалистичный темп игры: изменена скорость передвижения игрока и механика возрождения
  • Новые элементы геймплея: артиллерийский удар, минометы и роль командира БПЛА
  • Новые модели оружия, активы и скины
  • Механика кровотечения
  • Полевые перевязки
  • Ограниченное возрождение
  • Новая система лечения аптечки
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Для бесплатной загрузки Reality Mod потребуется лицензионная версия Battlefield 3 со всеми DLC.
Источники: 1, 2.

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#battlefield #battlefield 3 #battlefield 3: reality mod
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