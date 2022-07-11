Разработка заняла 7 долгих лет.

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Спустя 7 долгих лет разработки мы наконец имеем дату выхода масштабного сюжетного дополнения Reality Mod для Battlefield 3 – 17 июля 2022 г. О всех грядущих новинках моддеры рассказали в релизном трейлере аддона на YouTube. Напомним, в декабре 2021 г. вышел первый полноценный геймплейный трейлер дополнения, в котором игроки тестируют игровые модели персонажей, текстуры, стрельбу и скорость передвижения на реальных картах.

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Сам Reality Mod, по словам разработчиков, даёт много перспективных возможностей. Вот краткий список:

Полностью переработанный игровой процесс и пользовательский интерфейс

Акцент на более тактическую командную игру, если сравнивать с ванильной BF3

Захватывающие атмосферные визуальные эффекты, улучшенная физика на движке Frostbite Engine

Одновременное количество игроков на серверах Reality Mod превысит 100 человек

Новые текстуры, модели, карты, игровые режимы и пр.

Динамические погодные элементы и полноценные 24-часовые циклы дня и ночи

Более реалистичный темп игры: изменена скорость передвижения игрока и механика возрождения

Новые элементы геймплея: артиллерийский удар, минометы и роль командира БПЛА

Новые модели оружия, активы и скины

Механика кровотечения

Полевые перевязки

Ограниченное возрождение

Новая система лечения аптечки

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Для бесплатной загрузки Reality Mod потребуется лицензионная версия Battlefield 3 со всеми DLC.

Источники: 1, 2.