Спустя 7 долгих лет разработки мы наконец имеем дату выхода масштабного сюжетного дополнения Reality Mod для Battlefield 3 – 17 июля 2022 г. О всех грядущих новинках моддеры рассказали в релизном трейлере аддона на YouTube. Напомним, в декабре 2021 г. вышел первый полноценный геймплейный трейлер дополнения, в котором игроки тестируют игровые модели персонажей, текстуры, стрельбу и скорость передвижения на реальных картах.
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Сам Reality Mod, по словам разработчиков, даёт много перспективных возможностей. Вот краткий список:
- Полностью переработанный игровой процесс и пользовательский интерфейс
- Акцент на более тактическую командную игру, если сравнивать с ванильной BF3
- Захватывающие атмосферные визуальные эффекты, улучшенная физика на движке Frostbite Engine
- Одновременное количество игроков на серверах Reality Mod превысит 100 человек
- Новые текстуры, модели, карты, игровые режимы и пр.
- Динамические погодные элементы и полноценные 24-часовые циклы дня и ночи
- Более реалистичный темп игры: изменена скорость передвижения игрока и механика возрождения
- Новые элементы геймплея: артиллерийский удар, минометы и роль командира БПЛА
- Новые модели оружия, активы и скины
- Механика кровотечения
- Полевые перевязки
- Ограниченное возрождение
- Новая система лечения аптечки
Для бесплатной загрузки Reality Mod потребуется лицензионная версия Battlefield 3 со всеми DLC.
Источники: 1, 2.