А RTX 3090 Ti и RX 6900 XT вообще стоят на 38% ниже РРЦ.

Удивительным образом за короткий промежуток времени Китай обогнал США по ценам на видеокарты. Ранее мы сообщали, что цены на RTX 3000 и RX 6000 стремительно падают в США и Европе, а Китай лишь догоняет. После того как ритейлерам из Поднебесной пришла новая партия ускорителей Amd и Nvidia, их начали продавать в среднем на 33% дешевле, чем карты должны стоить по рекомендованным ценам.

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С наибольшим отрывом вперёд вырываются флагманские RTX 3090 Ti и RX 6900 XT: -38% от РРЦ каждая. Топовую RTX 3080 Ti можно приобрести всего за $893 вместо $1 340 (-33%). Весьма выгодно будет купить средне-бюджетные RTX 3070 или RTX 3060: за первый чип просят $506, а за второй – $326. В процентном соотношении с РРЦ это -13% и -12,4% соответственно.

Аналогичная ситуация у видеокарт AMD: в магазинах RX 6800 XT предлагают за $639 (-15,8% от РРЦ), RX 6750 XT – за $506 (-19%), RX 6650 XT – за $370 (-19,6%), а бюджетные RX 6400 и RX 6500 XT подешевели на 31% и 21,6% соответственно.

Стоит отметить, что ни одна карта AMD или Nvidia в Китае сейчас не стоит дороже РРЦ даже на несколько процентов. Также необходимо понимать, что китайский вариант MSRP (manufacturer's suggested retail price) немного отличается от аналогичного в США.

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Причины, по которым ценники стали столь низкими, не изменились: наступление криптозимы и нормализация поставок видеокарт в магазины вследствие окончания дефицита полупроводников.

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