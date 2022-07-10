Миллиардера могут заставить купить компанию против его воли.

Вчера вечером мы рассказывали вам, почему Илон Маск передумал покупать социальную сеть Twitter, и что за этим последует. Напомним, предполагалось, во-первых, что миллиардер будет обязан выплатить неустойку за срыв сделки. Как сообщает Reuters, всё далеко не так однозначно. Да, Маск должен был бы выплатить $1 млрд отступных, но только в случае форс-мажора. Например, у него бы кончились средства и на слияние бы не хватило, или регуляторы решили бы настоять на том, что сделка ничем хорошим не закончится. Если же он отказался подписывать контракт по своему собственному желанию, никаких денег Twitter он отдавать не должен и, похоже, Маск прекрасно об этом знает.

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Во-вторых, отмечает издание, не стоит заранее считать, что сделка сорвана. Т.к. аргументы Twitter со стороны выглядят крепче, чем аргументы Илона Маска, председатель совета директоров компании Брет Тейлор (Bret Taylor) открыто заявил, что подобный поворот событий его не устраивает. По его словам, Twitter наймёт лучших юристов и будет настаивать на том, чтобы миллиардер закончил то, что начал несколько месяцев назад.

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В-третьих, эксперты считают, что большое состояние не является признаком победы в суде. Таким образом, по запросу Маска, Twitter не раз предоставил подробную информацию о количестве ботов на платформе, однако бизнесмен счёл её бессмысленной и не отражающей реальность. На юридическом языке "пострадавшей" стороной всё равно окажется Twitter, ведь, по большому счёту, тот факт, что Маска не устроили данные – это его собственная проблема.

Источники: 1, 2.