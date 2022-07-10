Последние несколько месяцев мы с удивлением наблюдали за тем, как миллиардер Илон Маск делает все усилия для покупки социальной сети Twitter. В восторг от этого пришли не только сотрудники компании, но и простые пользователи, о чем свидетельствуют тысячи заданных вопросов к Маску, связанных с будущими обновлениями. Миллиардер, как мы помним, тоже не сидел сложа руки, а активно предлагал комьюнити новаторские идеи. В том числе премиум-подписку.
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Через некоторое время появилась первая тревожная новость: Маск попросил руководство Twitter предоставить ему информацию о количестве ботов, и получил отказ. Следующие несколько попыток договориться ничего не изменили, а итог событий не заставил себя ждать: Илон Маск отказался от покупки сети. В официальном документе, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) сказано, что компания не выполнила условия сделки, в связи с чем контракт расторгается.
Стоит отметить, что последствия от разрыва сделки по праву Holdings I, Inc, коим воспользовался Илон Маск, вынудят миллиардера выплатить компании неустойку за причиненный моральный и финансовый ущерб в размере $1 млрд. Напомним, как только интернет узнал, что слияние отменяется, акции Twitter упали на 7% (до $34,20). Не исключено и дальнейшее падение. Вероятно, это была не последняя попытка поглощения Twitter со стороны Илона Маска. Ходят слухи, что отказом платить $44 млрд по условиям контракта бизнесмен "сбивает" конечную сумму до приемлемой.