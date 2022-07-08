По новыми данным от инсайдера kopite7kimi, новому поколению Nvidia RTX 4000 Ada Lovelace таки будет чем удивить пользователей. Пока карты не дошли до стадии тестирования, информации о них немного, однако приблизительные характеристики средне-бюджетной RTX 4070 выглядят так: кристалл AD104, 7 168 ядер FP32 в сочетании с 10 Gb памяти GDDR6 на 160-битной шине, частота в 3 ГГц и более 300W потребления. Да, по сравнению с RTX 3070 (220W), это очень много. Кроме того, по сравнению с RTX 4080 и RTX 4090, карта получит относительно низкую пропускную способность, которой, тем не менее, хватит для комфортной игры в 1080p и 1440p.
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Как отмечает инсайдер, графический процессор GA102, установленный в топовых RTX 3080, 3080 Ti, 3090 и 3090 Ti едва ли сможет справиться с новым AD104 по производительности. Учитывая тот факт, что RTX 3090 имеет 10 496 ядер и тактовую частоту около 1,6–1,7 ГГц, можно с уверенностью сказать, что RTX 4070 сможет показать более высокие результаты в играх. Если технические характеристики карты подтвердятся, она даже сможет вплотную приблизиться к флагману нынешнего поколения – RTX 3090 Ti. Напомним, его рекомендованная стоимость составляет $2 000 (122 тыс. рублей по сегодняшнему курсу). Предполагается, что RTX 4070 будет стоить примерно $450 (28 тыс. рублей).
Стоит отметить, что для нового поколения ускорителей Nvidia потребуется мощный блок питания: как минимум на 700–750W.
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