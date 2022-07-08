Не совсем понятно, в чём заключается профит самой Nvidia.

По новыми данным от инсайдера kopite7kimi, новому поколению Nvidia RTX 4000 Ada Lovelace таки будет чем удивить пользователей. Пока карты не дошли до стадии тестирования, информации о них немного, однако приблизительные характеристики средне-бюджетной RTX 4070 выглядят так: кристалл AD104, 7 168 ядер FP32 в сочетании с 10 Gb памяти GDDR6 на 160-битной шине, частота в 3 ГГц и более 300W потребления. Да, по сравнению с RTX 3070 (220W), это очень много. Кроме того, по сравнению с RTX 4080 и RTX 4090, карта получит относительно низкую пропускную способность, которой, тем не менее, хватит для комфортной игры в 1080p и 1440p.

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Как отмечает инсайдер, графический процессор GA102, установленный в топовых RTX 3080, 3080 Ti, 3090 и 3090 Ti едва ли сможет справиться с новым AD104 по производительности. Учитывая тот факт, что RTX 3090 имеет 10 496 ядер и тактовую частоту около 1,6–1,7 ГГц, можно с уверенностью сказать, что RTX 4070 сможет показать более высокие результаты в играх. Если технические характеристики карты подтвердятся, она даже сможет вплотную приблизиться к флагману нынешнего поколения – RTX 3090 Ti. Напомним, его рекомендованная стоимость составляет $2 000 (122 тыс. рублей по сегодняшнему курсу). Предполагается, что RTX 4070 будет стоить примерно $450 (28 тыс. рублей).

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Стоит отметить, что для нового поколения ускорителей Nvidia потребуется мощный блок питания: как минимум на 700–750W.

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