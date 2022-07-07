Карты могут появиться в сентябре, но в ограниченном количестве.

Как известно, последние полтора месяца на фоне падения рынка криптовалют в продажу поступило огромное количество б/у видеокарт. В том числе и из серии RTX 3000. Вследствие того, что цены на них ставят, как правило, меньше рекомендованных, официальным ритейлерам приходится ежедневно снижать свои ценники в магазинах. Даже несмотря на то, что иногда цены падают ежедневно, конкуренция двух рынков и резкое поступление в продажу больших партий RTX 30 создаёт переизбыток устройств.

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На фоне таких новостей становится известно, что NVIDIA просит тайваньскую TSMC сократить производство 5-нм чипов для видеокарт RTX 4000 из-за достаточных запасов нынешнего поколения, которые "мёртвым грузом" лежат на складах. Сегодня известный техно-блогер Moore's Law Is Dead подтвердил данную информацию, подробно рассказав зрителям, насколько пессимистичного мнения ритейл по поводу релиза RTX 4000 в сентябре 2022 г.

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По информации блогера, Nvidia собирается не только сократить производство ускорителей Ada Lovelace, но и перенести дату релиза видеокарт. Вероятнее всего, первые три модели (RTX 4070, 4080 и 4090) выпустят ближе к началу декабря. Подчёркиваем, что имеется в виду именно массовая продажа чипов, но никто не станет исключать, что они вполне могут выйти и в сентябре, только ограниченным тиражом. Естественно, карты в таком случае достанутся далеко не всем желающим.

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