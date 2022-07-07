Не будет игры, не будет и донатов. Наверное, об этом аспекте в Activision Blizzard не подумали, когда отключили от новой Diablo Immortal всех пользователей из России и Беларуси. Как сообщают в СМИ, первые проблемы со входом начались ещё вчера в обед, а к вечеру большинство учётных записей из РФ и РБ видели ошибку при входе в игру. Примечательно, что зайти не помогает даже VPN.
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Как смогли узнать геймеры, та самая команда, не позволяющая россиянам играть в Diablo Immortal, появилась в обновлении, готовящем тайтл к наступлению второго сезона. После его установки некоторые пользователи видят классическую ошибку при входе без каких-либо дополнительных ссылок, а у некоторых попросту не появляется окно регистрации. Логин и пароль, соответственно, ввести некуда. Единственное, что может помочь геймерам в данной ситуации – смена региона в Battle.net и одновременное включение VPN. Только в таком случае систему удаётся "обмануть".
Напомним, что на старте продаж донатные механики фактически "похоронили" Diablo Immortal, ведь, чтобы достичь максимального уровня прокачки, понадобится около $100 тыс. За первый месяц прокат игры принёс Blizzard более $50 млн.
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