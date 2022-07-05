А ведь игра только началась...

В 20-х числах прошлого месяца мы рассказывали, как стример Quin69, впустую потративший в Diablo Immortal $17 тыс., создал для игры бесплатный онлайн-симулятор доната. С самого момента выхода Diablo Immortal прославилась в игровой индустрии как королева донатов или "самая жадная игра" в истории. Сообщалось, что на полную прокачку персонажа легендарного уровня потребуется более 100 тыс. долларов. Тогда в симуляторе при помощи доли везения мы смогли сделать это всего за 18 тыс. долларов. Учитывая ситуацию, такой результат можно назвать очень удачливым.

реклама

На оценочном портале Metacritic игра получила рекордно-низкие оценки: 0.4 балла из 10 возможных. Чуть больше у Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition (0.6 балла из 10) и Battlefield 2042 (2 балла из 10). Оба проекта, напомним, были абсолютно провальными и не нашли свою аудиторию даже среди самых заядлых фанатов прошлых частей.

Вчера появились свежие данные о том, сколько заработала игра с момента выхода. По данным AppMagic, за месяц Diablo Immortal загрузили 10 миллионов человек. Валовой прибылью на донатных системах она получила 50 миллионов долларов. Если учитывать, что аналитика проводилась без 30% комиссий Apple и Google, конечная сумма должна выйти чуть меньше.

анонсы и реклама Вдвое подешевела 6700XT в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3050 Gigabyte Aorus дешевле 40 тр 3070 Ti за 70 тр Gigabyte Vision -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 6800XT за 70 тр в Регарде -25% на RTX 3070 = дешевле 70тр 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 6700XT дешевле 50 тр - пора брать <b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b> Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

Чтобы понять, насколько разработчики ориентировались на лутбоксы при создании игры, нужно вспомнить доходы других популярных проектов. Например, культовый шутер Apex Legends за месяц скачали почти 22 млн человек. Доход за этот период составил всего 11.5 млн долларов.

Источник.