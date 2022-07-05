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Первый месяц проката Diablo Immortal принёс Blizzard впечатляющие 50 млн долларов
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В 20-х числах прошлого месяца мы рассказывали, как стример Quin69, впустую потративший в Diablo Immortal $17 тыс., создал для игры бесплатный онлайн-симулятор доната. С самого момента выхода Diablo Immortal прославилась в игровой индустрии как королева донатов или "самая жадная игра" в истории. Сообщалось, что на полную прокачку персонажа легендарного уровня потребуется более 100 тыс. долларов. Тогда в симуляторе при помощи доли везения мы смогли сделать это всего за 18 тыс. долларов. Учитывая ситуацию, такой результат можно назвать очень удачливым.

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На оценочном портале Metacritic игра получила рекордно-низкие оценки: 0.4 балла из 10 возможных. Чуть больше у Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition (0.6 балла из 10) и Battlefield 2042 (2 балла из 10). Оба проекта, напомним, были абсолютно провальными и не нашли свою аудиторию даже среди самых заядлых фанатов прошлых частей.

Вчера появились свежие данные о том, сколько заработала игра с момента выхода. По данным AppMagic, за месяц Diablo Immortal загрузили 10 миллионов человек. Валовой прибылью на донатных системах она получила 50 миллионов долларов. Если учитывать, что аналитика проводилась без 30% комиссий Apple и Google, конечная сумма должна выйти чуть меньше.

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Чтобы понять, насколько разработчики ориентировались на лутбоксы при создании игры, нужно вспомнить доходы других популярных проектов. Например, культовый шутер Apex Legends за месяц скачали почти 22 млн человек. Доход за этот период составил всего 11.5 млн долларов.
Источник.

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#blizzard #diablo immortal #diablo
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