Этим он хотел показать, что простых лутбоксов игре хватит, сюжет необязателен.

Недавно в СМИ появилась информация, что новая Diablo Immortal, прославившаяся как самая жадная игра, за несколько недель смогла отбить на донатах солидные деньги. Собственно, как утверждают первые игроки, система игры – и есть донат; ей не нужен сюжет или ещё что-либо. Такой же точки зрения придерживается невезучий стример Quin69, который вложил в Diablo почти $17 тыс., а в ответ не получил ни одного легендарного 5-звёздочного драгоценного камня из 5 необходимых для фул-сета топовой экипировки.

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Как уже было подсчитано, на достижение этой цели в среднем понадобится около $110 тыс. Если учесть фактор везения, автору на это потребовалось всего $18 250 или более миллиона рублей. Естественно, речь идёт не о реальных деньгах, а о симуляторе доната в Diablo Immortal, разработку которого вёл тот самый стример.

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Стоит отметить, что когда стример Quin69 нашёл свой первый самоцвет, "залив" в игру 17 тыс. долларов, благодаря пиару у него появились тысячи новых подписчиков, которые в будущем с лихвой отобьют любые дальнейшие потери, если таковые будут. Насколько известно, после инцидента стримером было принято решение заканчивать с обжигающим донатом в Diablo Immortal, потому что такими темпами можно лишиться всех средств существования.

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