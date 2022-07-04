За 9 лет ничего подобного найдено не было.

Несколько дней назад геймер с ником Emergency-Lime668 обнаружил в Grand Theft Auto 5 весьма странную находку, о чём сразу поспешил поделиться на форуме Reddit. В опубликованном видео показывается, как игрок едет на мотоцикле по одиночной игре и на распутье дорог случайно попадает в аварию. Персонаж вылетает из транспорта и ударяется головой о фонарный столб, после чего игроку открывается сломанная прозрачная текстура.

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Асфальт пропадает из под ног, а под низом просматриваются некие прозрачные комнаты, с виду напоминающие помещения метрополитена. Походив несколько секунд по багу, пользователь сделал вывод, что под его локацией находится недостроенное метро, которое разработчики по какой-то причине решили забросить. О длине комнат судить сложно из-за малого хронометража видео, зато чётко видны турникеты, рекламы на стенах и шкафчики для временного хранения вещей. Чуть дальше – три туннеля, уходящие куда-то вглубь. В комментариях к записи читатели шутят, что геймер, сам того не осознавая, нашёл портал в GTA 6 или Царство Теней.

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Напомним, пару дней назад в сеть слили огромный документ, подробно описывающий сюжет GTA 6, все известные на данный момент игровые детали и способы заработка.

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