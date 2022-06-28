Похоже, что недавний «слив» на рынок вторичной продажи огромного количества графических ускорителей поколения Ampere повлёк за собой непредвиденные последствия: NVIDIA прекратила производство RTX 3080 12 Gb. Поскольку уже через несколько месяцев компания должна выпустить новые RTX 4000, это не является поводом для удивления. О том, что NVIDIA будет готовиться к приходу нового поколения путём «чистки полок» от старого, аналитики говорили ещё 2 недели назад.
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Вторым фактором, который мог повлиять на решение NVIDIA – это недавнее падение цен на видеокарты. В связи с обвалом криптовалютного рынка они тысячами ушли на б/у-рынок, где чаще всего продаются ниже РРЦ. Хорошим примером того, как одни карты вытесняют другие, является постепенное сокращение ценового разрыва между RTX 3080 10 Gb и RTX 3080 Ti. RTX 3080 12 Gb, как видно, места в линейке попросту не осталось.
Как сообщает портал Pcgamer.com, проблема RTX 3080 12 Gb состоит в том, что в крупнейших интернет-магазинах она стоит столько же, сколько и RTX 3080 10 Gb - $800. На практике, если каждый пользователь будет покупать первую карту вместо второй, это будет означать, что за одинаковую стоимость геймеры получают больше шейдеров, 2 бесплатных Gb памяти и улучшенную пропускную способность. Если же RTX 3080 12 Gb из продажи убрать, что, собственно, и происходит, это будет стимулировать пользователей к покупке более дорогой RTX 3080 Ti ($1 100).
Как уверяют журналисты, реальная разница в производительности между 10 и 12 Gb практически не видна при обычной игре в 1080р.
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