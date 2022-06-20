Цены совпадают с ранее названными.

Около часа назад платная подписка Telegram Premium стала доступна пользователям через официальные приложения, – сообщают в СМИ. Сам мессенджер тоже представил обновление, где её можно приобрести, предварительно обновившись до актуальной версии. Как упоминалось ранее, стоимость подписки на устройствах Apple будет на 70 рублей дороже, чем для юзеров Android и других OC. Первые подписчики рассказывают, что на iOS она затянет 449 рублей в месяц или 5 338 рублей в год.

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Напомним, приобретение Telegram Premium откроет пользователям несколько важных функций:

Автоматическая конвертация ГС (голосовых сообщений) в текст

Увеличенный размер файлов для загрузки: с 2 до 4 Gb

Удвоение всех лимитов внутри Telegram: 4 активных аккаунта одновременно, 1 000 каналов в подписках, закрепление до 10 чатов, хранение до 10 избранных стикеров

Полное отключение рекламы

Уникальные значки, аватары, смена иконок приложения на рабочем столе, новые реакции и много чего другого.