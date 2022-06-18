Всё из-за чересчур высоких комиссий Apple.

Вчера была объявлена стоимость новой подписки Telegram Premium, и всё вроде бы шло гладко, пока пользователи случайно не заметили, что владельцам операционной системы Android и других она обойдётся дешевле, чем владельцам iPhone. Так, если для большинства пользователей подписка будет стоить 379 рублей, то обладателям техники Apple она обойдётся в 450 рублей. Итого – 70 рублей ежемесячно, 840 рублей в год.

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По мнению экспертов, небольшой конфуз со стоимостью связан со славно известными комиссиями магазина App Store, где с любой покупки от 15 до 30% получает исключительно Apple. Разработчики Telegram, очевидно, решили, что нести расходы в связи с политикой Apple они не считают правильным, потому сверх базовой цены добавили ещё 70 рублей. Сообщается, что сэкономить на комиссии, возможно, получится, если покупать подписку не через официальный магазин Apple, а на сайте мессенджера или через Telegram-бота.

Напомним, впервые о платной подписке стало известно в начале текущего месяца, а недавно её появление объяснил создатель Telegram Павел Дуров. По его словам, чтобы мессенджер оставался таким же независимым и удобным, как сейчас, его существование должны финансировать не рекламодатели, а сами пользователи. Таким образом в нём будет меньше рекламы и больше комфорта.

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Приобретение Telegram Premium откроет доступ к уникальным реакциям, новым стикерам, анимированным аватарам и значкам профиля. Её покупка полностью ликвидирует и без того редкую рекламу в группах, а также увеличит скорость загрузки файлов.

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