Бычий рост "крипты" возродил профессию майнера.

Не секрет, что майнеры криптовалюты за последние 2 года сильно разозлили геймерское комьюнити. Их обвиняли в создании искусственного дефицита видеокарт путём их массовой скупки, и сегодня это удалось подтвердить. По данным издания Bloomberg со ссылкой на аналитиков из Bitpro Consulting, за несколько лет только майнеры Эфира могли исчерпать 10% от всех запасов графических процессоров на рынке.

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Согласно предоставленным данным, средняя цена видеокарты в 2019 г. составляла $320-330 за единицу. В результате одновременного выхода нового поколения RTX 30, криптовалютного бума и спроса со стороны геймеров средняя стоимость повысилась в 2021 г. до $1 056. Аналитики Jon Peddie Research говорят, что за весь 2021 г. продажи видеокарт принесли около $52 млрд чистой прибыли. Майнеры ETH потратили на устройства более $15 млрд.

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В Bloomberg рассказывают, что те, кто успел вложиться в оборудование в самом начале "криптовалютной лихорадки", получили огромную прибыль, даже если потратили не больше 2 тыс. долларов. Запоздавшие майнеры вряд ли получили большой профит, а в основном даже потеряли свои средства. Так, в качестве примера приводится история анонимного добытчика криптовалюты, который в середине 2021 г. потратил на видеокарты $30 тыс. На данный момент он не отбил даже половины той суммы.

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