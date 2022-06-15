В море стейблкоинов наблюдается сильнейший шторм за всю историю.

Более месяца назад начала своё падение криптовалюта Terra Luna и её алгоритмический стейблкоин UST. По итогу оба актива упали до самого нуля, а эксперты связали крах с двумя причинами. Во-первых, как уже было отмечено, стейблкоин UST был алгоритмическим, то есть он обеспечивался только запасами определённой "крипты" (в данном случае LUNA). Как только LUNA упала, восстановить потери UST было невозможно по той причине, что сама монета к тому времени уже ничего не стоила. Во-вторых, в отвязке от доллара по большей части виноваты злоумышленники, совершившие на LUNA множество DDoS-атак, перегрузивших сервера маленькими транзакциями.

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С того времени держатели стейблкоинов начали иначе смотреть на свои сбережения и оценивать риски. Особенно это касается тех, кто решил хранить средства на других алгоритмических стейблкоинах вроде USDD. Похоже, это было большой ошибкой, ввиду того, что история с UST повторяется: стейблкоин USDD 13 июня отвязался от доллара и упал до 96 центов за монету. На момент написания материала курс вырос на цент.

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По словам создателей USDD из Tron DAO Reserve, держателям нечего опасаться. Причиной для паники на рынке стал резкий вывод монет TRX с биржи Binance. Со временем, говорит гендиректор компании Джастин Сан, курс вернётся к прежним значениям. Тем не менее, чтобы диверсифицировать средства, держателям USDD было бы не лишним перевести их в USDT, USDC или BUSD. Они хоть и не настолько надёжны, как хотелось бы, однако каждый из токенов на 100% обеспечен фиатной валютой.

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