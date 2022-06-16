Вчера мы рассказывали, что для российских геймеров в последние несколько месяцев "сошлись все звёзды" – наступило идеальное время для покупки видеокарты по более-менее адекватным ценам. Главная тому причина – крах криптовалютного рынка, начавшийся почти два месяца назад. Сегодня, когда курс биткоина упал до $21 тыс., а Эфира – до $1 120, цены на новые ускорители пошли вниз. Вместе с этим майнеры, обеспокоенные потерей заработка, начали продавать свои фермы.
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На Авито можно встретить и отдельные карты по совсем низкой цене. Например, "слегка поезженную" RTX 3090 отдают за 100 тыс. рублей (в магазинах можно встретить за 180 тыс. рублей). Побывавшая в майнинге RTX 3080 будет стоить 72 тыс. рублей (в магазинах – 105-110 тыс. рублей).
Как правило, авторы объявлений даже не упоминают, что на самом деле их товар не просто лежал где-нибудь в коробке или стоял в ПК, а был частью майнинговой фермы, где скорее всего ежедневно перегревался и терял гарантию. Перед покупкой настолько дешевых устройств рекомендуется всерьёз озаботиться их качеством: для начала проверить на предмет физических повреждений, а уже после провести несколько тестов в бенчмарках, ориентированных на поиск артефактов.