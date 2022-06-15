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Kachka За пост начислено вознаграждение
Цены на видеокарты в российских магазинах почти приблизились к рекомендованным
Однако потенциал для дальнейшего снижения как всегда остался.
анонсы и реклама
3060 Ti MSI Gaming за 60 с началом
-30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming
3080 Gigabyte Gaming за 100 с началом
3070 MSI Gaming дешевле 80 тр
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ

Геймеры из России, возможно, сами того не понимая, проживают сейчас в весьма благоприятное время, по сравнению с прошлым годом. Это связано сразу с тремя факторами. Во-первых, сложность майнинга увеличилась до критических точек. Во-вторых, дефицит видеокарт после затяжного кризиса наконец закончился: ускорители стали более доступными, рынок постепенно наполняется товаром, а спрос уже даже можно удовлетворить. В-третьих, рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро, из-за чего цены становятся всё ниже.

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В начале года можно было спокойно зафиксировать, как RTX 3090 продаётся в районе 500 тыс. рублей. Сегодня её цена упала почти в 3 раза. Другие ускорители nVidia пережили примерное такое же. Сегодня мы собрали для вас таблицу, показывающую, во сколько обойдётся та или иная карта на момент написания статьи в профильных магазинах РФ.


 
  • RTX 2060 – 40 тыс. рублей
  • RTX 2060 Super – 52 тыс. рублей
  • RTX 3050 – 40 тыс. рублей
  • RTX 3060 – 60 тыс. рублей
  • RTX 3060 Ti – 62 тыс. рублей
  • RTX 3070 – 78 тыс. рублей
  • RTX 3070 Ti – 86 тыс. рублей
  • RTX 3080 – 105 тыс. рублей
  • RTX 3080 Ti – 130 тыс. рублей
  • RTX 3090 – 180 тыс. рублей
  • RTX 3090 Ti – 212 тыс. рублей
анонсы и реклама
3070 Ti за 80 тр в Регарде
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
-45000р на 6800XT ASUS
3080 Ti MSI Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Стоит учитывать, что цены относительно далеки от рекомендованных (например, RTX 3060 продаётся с наценкой в 10 тыс. рублей). Тем не менее, с каждым днём ситуация стабилизируется, а с выходом RTX 40 nVidia должна снизить порог РРЦ.

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#nvidia #ampere #rtx 3000 #rtx 30 #rtx 2000 #rtx 20
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