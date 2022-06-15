Однако потенциал для дальнейшего снижения как всегда остался.

Геймеры из России, возможно, сами того не понимая, проживают сейчас в весьма благоприятное время, по сравнению с прошлым годом. Это связано сразу с тремя факторами. Во-первых, сложность майнинга увеличилась до критических точек. Во-вторых, дефицит видеокарт после затяжного кризиса наконец закончился: ускорители стали более доступными, рынок постепенно наполняется товаром, а спрос уже даже можно удовлетворить. В-третьих, рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро, из-за чего цены становятся всё ниже.

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В начале года можно было спокойно зафиксировать, как RTX 3090 продаётся в районе 500 тыс. рублей. Сегодня её цена упала почти в 3 раза. Другие ускорители nVidia пережили примерное такое же. Сегодня мы собрали для вас таблицу, показывающую, во сколько обойдётся та или иная карта на момент написания статьи в профильных магазинах РФ.



Указаны минимальные цены; для сравнения были взяты партнёрские продукты, не версии Founders Edition

RTX 2060 – 40 тыс. рублей

RTX 2060 Super – 52 тыс. рублей

RTX 3050 – 40 тыс. рублей

RTX 3060 – 60 тыс. рублей

RTX 3060 Ti – 62 тыс. рублей

RTX 3070 – 78 тыс. рублей

RTX 3070 Ti – 86 тыс. рублей

RTX 3080 – 105 тыс. рублей

RTX 3080 Ti – 130 тыс. рублей

RTX 3090 – 180 тыс. рублей

RTX 3090 Ti – 212 тыс. рублей

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Стоит учитывать, что цены относительно далеки от рекомендованных (например, RTX 3060 продаётся с наценкой в 10 тыс. рублей). Тем не менее, с каждым днём ситуация стабилизируется, а с выходом RTX 40 nVidia должна снизить порог РРЦ.