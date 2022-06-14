Грядущая криптозима оказывает сильное давление на активы миллиардеров.

Как сообщает Bloomberg Billionaires Index, падение рынка криптовалют крайне негативно сказалось на состоянии богатейших людей планеты. Так, 500 из них только с начала января потеряли более 1,4 триллиона долларов. $206 миллиардов было потеряно только со вчерашнего дня, в результате обвала биткоина с $30 тыс. до $21 тыс. сегодняшним утром.

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На активы влияют опасения по поводу надвигающегося финансового кризиса, а также новости об инфляции в США, которая на данный момент составляет 9% в год. В Bloomberg отмечают, что в список "крупнейших миллиардеров-неудачников" попали основатель международной криптовалютной биржи №1 Binance Чанпэн Чжао (-85,6 млрд долларов), ведущий руководитель Tesla Илон Маск (-73,2 млрд долларов), основатель Amazon Джефф Безос (-65,3 млрд долларов), глава корпорации Meta* Марк Цукерберг (-64,4 млрд долларов) и президент модельного дома Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (-56,8 млрд долларов).

Первые три бизнесмена за пять с половиной месяцев понесли 223 млрд долларов чистыми убытками. Не исключено, что их состояние и дальше будет уменьшаться в случае наступления криптозимы.

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