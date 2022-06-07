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Kachka За пост начислено вознаграждение
Полная прокачка персонажа в Diablo Immortal за деньги может стоить более 100 000 долларов
Миру открылся доселе невиданный уровень доната.
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Несколько дней назад состоялся релиз долгожданной Action/RPG Diablo Immortal. Тогда же первые игроки обнаружили в игре главное нововведение, о котором полностью умолчали разработчики – невиданную доселе систему донатов. Магазин игры пользователи интернета сравнивали с рыночным балаганом, т.к. он переполнен ненужными вкладками и "уникальными предложениями с 800% выгоды". 570% выгоды, к слову, тоже было замечено.

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Как уже было отмечено, система микротранзакций игры построена таким образом, что она не упускает ни одной возможности предложить геймеру покупку того или иного предмета за реальные деньги. Недавно вскрылись новые подробности о том, сколько нужно потратить, чтобы прокачать игрового персонажа в Diablo Immortal на 100%.

По данным источников, максимальный уровень персонажа из-за наличия в игре лутбоксов можно достичь только заплатив рекордную для мобильных проектов сумму в $110 тыс. Ещё больше ситуацию усугубляет тот факт, что приобрести самую ценную валюту – драгоценные камни, просто "заплатив игре", пока нельзя. Это приводит к альтернативному способу получения камней – через лутбоксы.

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Напомним, механика лутбоксов после ряда международных скандалов была запрещена в некоторых странах (Нидерланды, Бельгия), а в 2018 году Бельгийская комиссия признала их легальным аналогом азартных игр.
Источник.

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korney
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"Посидит, подумает, что-нибудь придумает Ну, а если грустно станет, так он песню запоёт ... А под вечер все индейцы соберутся у стола Заколотят трубку мира – прояснится голова" ©
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