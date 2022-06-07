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Proof of Stake против Proof of Work: почему криптосообществу вреден переход на PoS, и чем старый PoW лучше

В этой статье постараюсь кратко объяснить, почему не так-то хорош Proof of Stake, как о нём рассказывают.
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Итак, сегодня я попытаюсь проанализировать, что на самом деле представляет собой новый протокол Proof of Stake, чем он лучше и чем хуже нынешнего Proof of Work; что грозит майнерам Ethereum, когда переход состоится, почему PoS не принесёт желаемых средств даже половине майнеров ETH, и кто сможет на "доказательстве владения" поднять денег.

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Прежде чем перейти к основной части – сложным материям вроде работы внутренних алгоритмов криптовалют, – нужно для начала вспомнить, что такое Bitcoin и Ethereum, а также разобраться в их отличиях, ибо они станут ключевым фактором в конечном результате.

Bitcoin
Наверное, если вы читаете данный материал, вы попросту не можете не знать о Биткоине – самой популярной криптовалюте в мире, распространённой везде, где есть цивилизация. Принято считать, что Биткоин – это Макдоналдс в мире цифровых активов: за годы существования его код практически не менялся, а алгоритмы остались прежними. Более того, давно устаревшие версии прекрасно работают с самыми новыми. Почему? Потому что от Биткоина требуется стабильность.

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Иными словами, когда вы приезжаете в чужую страну, находите отель и понимаете, что организм требует пищи, вы чаще всего думаете, что искать местные рестораны с национальной кухней, толком не разобравшись в инфраструктуре, будет попросту нецелесообразно. В таком случае единственный оставшийся вариант – искать что-то знакомое. Например, ресторан, который есть буквально везде; где вкус еды не отличается от родных краёв, а само заведение найти можно просто спросив о нём прохожего. Естественно, тут в голову приходит мысль о Макдоналдсе. Ровно также работает и в криптовалюте. Чтобы начать майнить, не требуются навыки программирования. Не требуется даже сильно разбираться в теме. Всё что нужно – 400 Gb памяти на диске, работающий компьютер и высокоскоростной интернет.

Ethereum
Ethereum – это уже немного другая история. Разработчики монеты (около 4 тыс.) крайне активны: они выпускают новые обновления, создают проекты на блокчейне, трудятся над смарт-контрактами, занимаются DeFi, постоянно говорят о децентрализации и делают ещё много разных вещей. Исходя из этого, актив хочет казаться чем-то категорически новым, притом идти нога в ногу с прогрессом, доказывая это постоянным добавлением уникального контента в систему.

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В чём разница?
Разница между Bitcoin и Ethereum, хоть на первый взгляд может показаться, что не так уж и велика, на самом деле фундаментальна. Дело в том, что по сути своей Эфир – монета децентрализованная. Такой вывод можно сделать в связи с тем, что майнится он на видеокартах, а не найти их в магазинах по всему земному шару ещё до недавнего момента было крайне сложно.

Как говорят исследователи рынка, майнеры ETH, разбросанные по миру, используют для добычи более 25 миллионов видеокарт, каждая из которых независима от других, однако не может работать сама по себе. В этом и заключается та самая децентрализация.

В то же время промышленная добыча Биткоина в масштабах, достаточных для огромных сумм дохода, возможна только в специальных помещениях с условием наличия ASIC-майнеров и дешёвого электричества рядом. Всё это говорит о том, что корона "народности" принадлежит именно Эфиру, не Биткоину.

Почему PoS вреден сообществу?
Настало время переходить к серьёзным вещам. На случай, если вы забыли, Proof of Work (PoW) – это майнинг, прямая добыча криптовалюты посредством выделения мощностей ПК на обработку большого количества данных. Proof of Stake (PoS) – это стейкинг: держатель кладет на счёт определённую сумму монет, открывает окно стейкинга, и получает прибыль просто за то, что он уже имеет. Последнее звучит более выгодно, чем покупать десятки видеокарт, подбирать для них помещение, прорабатывать систему охлаждения и т.д. и т.д. К сожалению, не всё так просто с PoS, как хотелось бы.

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Стартовый капитал
С этого начинаются все проблемы. Чтобы начать зарабатывать на стейкинге Ethereum, нужна минимальная сумма, составляющая 32 ETH, что по текущему курсу криптовалюты – $56 тыс.

Конец децентрализации
Раньше, когда майнер хотел собрать ферму, она обходилась ему в $2-3 тыс. Он получал хороший доход, стабильность и понимание того, что его заработок находится в полной безопасности, потому как кроме него таким же делом занимаются сотни тысяч людей по всему свету. При переходе на PoS первоначальный взнос вырастает в десятки раз, что снижает количество майнеров и разрушает децентрализацию, перестраивая её в "вертикаль криптовалютной власти". Стоит отметить, что $56 тыс. – это сумма без учёта электричества, необходимого для поддержания работающего устройства в активном режиме и затрат на аренду сервера.

Сами стейкеры тоже рискуют
Даже если резко забыть, что получение вознаграждения обойдётся в 32 свободные монеты ETH, справедливо было бы заметить, что не обязательно "майнить" Эфир самому. Для этого будут серверы, которые обязательно приспособят свои валидаторы и пулы, как раньше. Пользователи будут отдавать около 1 ETH для входа, а вознаграждение делить на каждого поровну. Вот только не обманет ли биржа? Не подведёт ли система безопасности выбранного сервиса? Ответы на эти вопросы никому не известны.

Резидент недружественной страны?
Часто случается так, что та или иная биржа, дабы не нарушать санкций какой-либо страны, блокирует счета резидентов другой страны, как, например, недавно случилось с российскими аккаунтами на Coinbase. Ход событий следующий: в связи с определёнными геополитическими событиями биржа A меняет правила KYC (Know Your Customer), а пользователи, живущие "не в той стране", оказываются в немилости.

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Штрафы ценой в видеокарту
Система PoS в том числе построена таким образом, чтобы наказывать пользователей, пытающихся её "обмануть". Например, за неактивность в "рабочее время" вполне можно получить вначале предупреждение, а потом и принудительное снятие штрафных со счёта аккаунта. Дальше – больше. Если вдруг аккаунт подвергся хакерской атаке или даже обычному DDOS, он посылает в сеть неправильные данные. Штраф за такое составляет 0.25 ETH или $500. Рекомендованная цена RTX 3070, для заметки, тоже $500.

Что получат простые пользователи при переходе на PoS?
Ответ: ничего. Мелкие майнеры, не владеющие огромными фермами из сотен видеокарт, которые не смогут "закинуть" на кошелёк 32 ETH, потеряют доход. Те, кто сможет, потеряет ещё больше, ведь за удачный стейкинг без штрафов, ошибок и взломов система платит всего 5-7% от суммы в год. Не сложно подсчитать, за сколько лет окупится покупка Эфира.

Нестабильный курс
Последняя деталь – нестабильный курс Эфира. Никто не объясняет, кто будет заинтересован в стейкинге 32 монет ETH, когда курс вначале равняется условным $5 тыс., а потом падает до $1 800, как сейчас.

А что майнинг?
С майнингом таких проблем нет. Его нельзя взломать, т.к. для этого потребуются десятки самых мощных суперкомпьютеров, да и то, с сомнительным шансом на успех; его нельзя закрыть или ограничить для определённых пользователей, он даёт хорошую прибыль. Более того, если с майнинговым пулом что-то случится, средства окажутся не замороженными на кошельке, как в случае с PoS. Вдобавок к этому, при желании пул можно сменить за несколько секунд.

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