AMD сильно опережает конкурента.

В конце прошлого месяца мы рассказывали, что тренд на снижение стоимости видеокарт текущего поколения становится всё более массовым. Так, за 3 недели RX 6900 XT сбросила $230, RTX 3090 – $130, а RTX 3090 Ti – $150. Ещё более оптимистичная ситуация на рынке графических процессоров наблюдается с ускорителям AMD. Сегодня об этом в очередной раз упомянули в Tom's Hardware.

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Эксперты портала уверены, что как в Европе, так и в США, самые конкурентноспособные цены только у "красных". Средняя цена на RTX 3000 и RX 6000 по сравнению с апрелем 2022 г. упала минимум на 15% в обоих случаях. Почти половина моделей текущего поколения продаются по рекомендованным ценам. Выше РРЦ у AMD сейчас только RX 6800 за $829 (53 тыс. руб.) и RX 6800 XT за $879 (56 тыс. руб.). У nVidia до сих пор слегка завышенные цены на RTX 3050 и RTX 3080 10 Gb. В среднем они стоят на 10-20% дороже РРЦ.

В Tom's Hardware отмечают, что вскоре может приблизиться полное "столкновение" с рекомендованными ценами, если nVidia выпустит новые RTX 4000 в сентябре этого года. В том случае, если релиз не перенесут на поздний период, появление Ada Lovelace заставит многих геймеров задуматься о низкой перспективе покупки RTX 3000. Вследствие этого их перестанут покупать: предложение превысит спрос, что повлечёт снижение цен до рекомендованных.

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Напомним, вчера главный редактор немецкого технического портала Igor's Lab Игорь Валлосек подробно описал, почему команда nVidia даже в теории не сможет выпустить RTX 40 в срок. По словам Игоря, карты далеко не на стадии подготовки к скорому релизу.

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