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С начала 2021 г. мошенники вытянули из американцев более $1 млрд в криптовалюте
Между прочим, FTC об опасности предупреждала заранее.
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Как сообщает Федеральная торговая комиссия США (FTC), с начала 2021 г. американцы "дали себя облапошить" на рекордную сумму – 1 млрд долларов. По данным ведомства, с января 2021 г. по март 2022 г. с заявлениями о мошенничестве обратились более 46 тыс. американцев. Вероятно, в нужные органы с просьбой помочь разобраться в ситуации обращались в основном пользователи, которых обманули на весьма крупные суммы. Следовательно, не исключено, что ещё тысячи американцев попросту о проблемах "замолчали".

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Регулятор отмечает, что наибольшая часть мошеннических сделок связана с криптовалютными схемами: будущему инвестору показывают известные примеры вроде Илона Маска, рассказывая, сколько миллиардер зарабатывает на динамике курсов, а после предлагают пассивный доход. Естественно, на порядок меньше, чем у Маска, однако отказаться от такого предложения сложно. Всё, что нужно сделать, чтобы начать "фиксировать прибыль" – это вложить стартовый капитал в очередную финансовую пирамиду. Только связанных с биткоином анонимных проектов в интернете можно найти сотни.

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!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

В FTC подчёркивают, что самые подозрительные операции всегда так или иначе связаны с блокчейном BTC. Так, в выше обозначенный период мошенники получили в биткоинах около 70% от всех сделок ($700 млн). В стейблкоинах USDT – 10% ($100 млн), а в Ethereum – 9% ($90 млн).
Источник.

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#криптовалюты #криптовалюта #bitcoin #btc
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