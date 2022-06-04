После блокировки персональные коллекции не смогут купить другие посетители плафтормы.

Как известно, более 3 месяцев назад США наложили на РФ разного рода санкции. В длинный список в том числе входит запрет американским компаниям работать на российском рынке. В этой связи можно было не раз наблюдать, как отголоски санкций напрямую действуют на граждан России. К примеру, недавно криптобиржа Coinbase заблокировала как минимум 25 тыс. кошельков, принадлежащих клиентам из России. Позже платформа предупредила российских инвесторов, что они более не могут хранить на криптовалютных счетах суммы, превышающие 10 тыс. долларов.

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Новые ограничения пользователи начали замечать за NFT-платформой OpenSea. Как сообщает портал bits.media, ориентированный под новости из мира криптовалют, OpenSea за короткий период времени заблокировала достаточное количество российских пользователей, чтобы вызвать волну возмущения. С середины апреля в качестве причины блокировки владельцы удалённых аккаунтов получают письма с объяснениями. Так, исходя из одного из них, "учётная запись была заблокирована по причине несоответствия условиям предоставления услуг".

В то же время сообщается, что уникальные коллекции заблокированных пользователей будут удалены и недоступны другим посетителям сервиса. Привязанные по API кошельки в некоторых случаях не открываются.

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Официальное заявление платформы гласит, что OpenSea блокирует пользователей и территории, внесенные в санкционный список США. В числе последствий значится ограничение покупки и продажи NFT-продуктов.

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