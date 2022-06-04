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Kachka За пост начислено вознаграждение
Байден про Илона Маска: "удачи ему в его путешествиях на Луну"
Президент категорически не согласен с надвигающимся кризисом.
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Вчерашнее заявление Илона Маска, как и многие другие до него, определённо оставило след в истории. Когда миллиардер сказал, что его бизнес-чутьё по поводу экономики предупреждает его, что надвигается что-то плохо (имеется в виду кризис или рецессия), резким падением отреагировали акции Tesla, а американские журналисты решили во чтобы то ни стало найти альтернативную точку зрения. Спустя несколько часов они её нашли.

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Как оказалось, президент США Джо Байден категорически с Маском не согласен. По словам Байдена, в то время как Илон Маск делает громкие заявления для прессы, автомобильный концерн Ford увеличивает инвестиции в развитие электромобилей. В частности, компания нанимает 6 тыс. новых работников на Среднем Западе. Бывшая Chrysler Corporation также не планирует отставать от тренда. Американский производитель электронных устройств Intel для дополнительного производства чипов создаёт 20 тыс. новых рабочих мест, в то время как сам Маск увольняет работников из-за выдуманного кризиса. Резюмируя, Джо Байден пожелал Илону Маску удачи в его путешествиях на Луну.

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Напомним, вчера основатель Tesla объявил, что увольняет 10% сотрудников Tesla. Миллиардер отмечает, что сокращение не коснётся тех, кто занят на производстве автомобилей, аккумуляторов или устанавливает солнечные батареи. Более того, количество работников на почасовой зарплате будет только расти. На момент написания статьи акции Tesla упали почти на 10% от их стоимости 2 мая.
Источник.

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#илон маск #доллар #джо байден #доллар сша
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Bernigan
12:30
Учитывая что это марсианский корабль, оказывается именно русские колонизировали Марс
Байден про Илона Маска: "удачи ему в его путешествиях на Луну"
*Tiger*
12:28
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12:25
аахах вот ебобойд
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wwr222
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Я думаль, что Бекеншиш хароший, а он шайтан, да? Не буду больше тибя хвалит, да.
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