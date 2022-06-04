Игровое сообщество уже не единожды чётко выражало свою позицию: геймеры хотят увидеть продолжение легендарной GTA 5. Тем не менее, как опытный игрок на рынке, Rockstar Games не купилась на такие "уловки", заявив только, что игра действительно существует, и её активно разрабатывают. Очередное тому подтверждение можно найти в последних словах известного инсайдера Криса Клиппеля (Chris Klippel).
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Как утверждает инсайдер, Rockstar Games уже продолжительное время готовит к выводу некий новый крупный проект. Точная дата релиза, что не удивительно, неизвестна, однако инсайдер более чем уверен, что "всё может случиться совсем скоро".
Если мыслить оптимистично, упомянутый проект можно связать с Grand Theft Auto 6. Здравый же смысл наоборот подсказывает, что это либо Bully 2, либо Red Dead Redemption 3, т.к., как мы помним, самая свежая сборка Grand Theft Auto: The Trilogy мягко говоря провалилась: пользователи не оценили ремастеры по причине огромного количества багов, ломающих внутреннюю систему игр. В особенности они наблюдались в Vice City и San Andreas.
Инсайдер также считает, что дело не ограничится одной игрой. Когда у него спросили, может ли Rockstar всё это время работать над чем-то конкретным, Крис Клиппел в ответ отправил только смеющийся смайлик.