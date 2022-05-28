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Nvidia: уход с российского игрового рынка не вызовет проблем, так как он приносил всего 4% выручки
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Спустя некоторое время после начала спецоперации на Украине nVidia, как и большинство иностранных корпораций, объявила о прекращении сотрудничества и остановке продаж всех своих товаров и услуг в РФ. В частности, наиболее сильно рынок отреагировал на эмбарго видеокарт GeForce. Из-за спорного решения компания была вынуждена публично рассказать, во сколько конкретно обошлась ей поддержка санкций против России.

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Из квартального отчёта следует, что если в прошлом году все товары nVidia в РФ давали всего 2% от общей прибыли в остальных регионах, то в нынешнем 4% принёс только игровой сегмент рынка. Так, за фискальный год компания получила $26,91 млрд. $538 млн из них принесли клиенты из России.

Стоит отметить, что в отчёте также упоминаются и последствия, возможные, если геополитический конфликт продолжится. Так, ведущие аналитики и эксперты nVidia прогнозируют негативное влияние подорожания цен на топливо и продукты питания на спрос на видеокарты. Уже сейчас люди стали покупать ускорители существенно реже. Это касается Европы, Ближнего Востока и Африки. В США пока что всё стабильно.

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Упоминаются также потери вследствие новых вспышек COVID-19 в Китае. Напомним, пару дней назад там снова обнаружили заразный штамм, после чего власти Китая посоветовали гражданам Шэньчжэня (17,5 млн) и Шанхая (24 млн) не выходить на улицу без серьёзной на то необходимости. Коммерческие корпорации обязали перевести сотрудников на работу на дому. Только из-за этого компания потеряет приблизительно $259 млн.
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#nvidia #санкции
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