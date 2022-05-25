Недавно в России впервые заработал параллельный импорт. В частности, в обход западных санкций удалось завезти большую партию смартфонов из Казахстана. Смартфоны Samsung с пометкой KZ обнаружились в "М.Видео", "Связном" и DNS. Где-то цены на них больше, где-то меньше, это не удивительно. После уведомления об исправности параллельного импорта у пользователей возник вопрос, связанный с техникой от Apple, ведь ни одного iPhone пока что в магазинах не появилось.
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Как рассказал в интервью "Известиям" официальный представитель "М.Видео", в данном случае техника технике рознь. Проблема с закупками смартфонов Apple состоит в том, что компания строго следит за "нарушителями", и если устройство отследят на территории, где его быть не должно, оно вполне может перестать работать. Соответственно, после санкций, iPhone-ы, предназначенные для рынка Казахстана, не будут корректно функционировать в РФ.
Если случаи, когда смартфон внезапно отключится и превратится в "кирпич", окажутся массовыми, ритейлеру, который их продавал, за них никто не вернёт деньги, потому как он должен был заранее ознакомиться со всеми нюансами и рисками. Кроме того, параллельный импорт не решает проблем с ремонтом по гарантии и знаменитым сервисом "яблочной" компании.
Юрист BGP Litigation Анастасия Мырсина уверена, что данный вопрос имеет чисто теоретический характер: отследить, где было куплено то или иное устройство, на самом деле сложно, да и отслеживать сразу десятки тысяч iPhone-ов никто не станет. Тем не менее, дистрибуторы техники Apple подписывали контракты, запрещающие параллельный импорт, и за него могут столкнуться с крупными штрафами и дальнейшими санкциями.
Суммируя, можно сделать вывод, что пока решения всем этим проблемам не найдут, устройства от Apple в России вряд ли появятся в скором времени. Контроль за продажами компания ведёт крайне строгий, особенно в последнее время.
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