Сегодня утром на МосБирже рубль впервые с 2018 г. укрепился до отметки в 56 рублей за доллар. Резкая стабилизация валюты началась ещё 21 мая, когда рубль "стоял" курсе на 61, а после медленно достиг нынешних значений. Несмотря на это, появились новые данные относительно стоимости китайского смартфона Xiaomi 12 Pro. Как сообщает российский сайт компании, он будет стоить примерно 134 тыс. руб. или почти $2 400. Не трудно догадаться, что Xiaomi 12 Pro станет самым дорогим смартфоном компании в РФ.
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Что примечательно, в Китае аналогичная модификация затянет не более $900 (50 тыс. руб.), а в Европе стоимость устройства немного превысит €1 150 (69 тыс. руб.) с учётом всех дополнительных расходов, включая транспортировку. Небольшие математические расчёты позволяют узнать, что, судя по цене, для России новый смартфон Xiaomi выходит примерно в 2.5 раза дороже, чем для Европы. Соответственно, в китайской компании конвертацию валют до сих пор проводят по курсу 150 рублей за доллар.
Напомним, ещё недавно звание самого дорогого смартфона крепко закрепилось за Xiaomi MIX FOLD. Модель в элегантном керамическом корпусе оценили в почти $2 000 (112 тыс. руб. по актуальному курсу). В Европу то же самое устройство под кодовым названием Xiaomi Mi 11 Ultra поставляли за €1 300 (78 тыс. руб.), а в Китае его можно было найти ещё дешевле.
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