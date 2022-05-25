В YouTube считают своим долгом остаться.

Некоторое время назад, когда вопрос о блокировке YouTube активно обсуждался на всех уровнях власти, в том числе и в Госдуме, а главные политики страны высказывались за ограничение деятельности площадки, обстановка накалилась до предела. В какой-то момент многие российские блогеры даже начали записывать полноценные или shorts-видео, где прощались с подписчиками, т.к. ожидают худшего. К счастью, ничего такого пока не произошло, несмотря даже на то, что хостинг заблокировал во всём мире самые популярные СМИ России (вроде Sputnik или Russia Today).

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Сегодня ситуацию немного "охладила" генеральный директор YouTube Сьюзан Воджицки. Во время Всемирном экономическом форуме в Давосе CEO сервиса заявила, что Ютуб твёрдо настроен оставаться в России столько, сколько сможет. По словам Воджицки, граждане РФ сейчас как никогда нуждаются в независимой информации из разных источников. Наибольшее количество такого контента – на YouTube.

В администрации сервиса также напомнили, что площадка не несёт исключительно новостную или просветительскую цель. В повестке дня также предоставление достойного образования всем нуждающимся, короткометражные примеры оказания первой помощи пострадавшим в конфликте и пр.

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В этом месяце похожую речь произнёс официальный представитель компании Google, заверив россиян в том, что все сервисы без исключения по своей воле из РФ не уйдут. Бесплатные приложения в Google Play тоже останутся, потому как на них санкции не распространяются.