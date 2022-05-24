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Турецкая лира продолжает падать, а в Турции растут цены на потребительские товары
Тем не менее, до исторического максимума ещё далеко.
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Как сообщает агентство Bloomberg, турецкая национальная валюта лира продолжает показывать негативную тенденцию. Так, из-за чрезвычайно высоких темпов инфляции, лира по отношению к доллару упала до пятимесячного минимума. Сегодня утром валюта потеряла ещё 0.7% от общей цены.

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На данный момент 1 доллар в Турции будет стоить примерно 16.14 лир. Для примера, в конце декабря прошлого года, когда лира укреплялась, за доллар просили 11 лир. Уже в феврале курс подскочил до 13 лир, а в апреле – до 15 лир за доллар. Тем не менее, по данным Bloomberg, до отметок 20 декабря (практически 19 лир за доллар) ещё далеко.

Падение национальной валюты, как и следовало ожидать, потянуло за собой рост потребительских товаров. Только с апреля они выросли на 70%. В феврале этот показатель ещё стоял на адекватных 54%. В числе причин резкого падения лиры эксперты называют провалившуюся финансовую политику ЦБ Турции, неудавшиеся валютные интервенции на миллиарды долларов, а также рост цен на энергоносители. Не сыграл свою роль и "план спасения лиры", предложенный лично президентом Реджепом Эрдоганом.

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Канадский инвестиционный банк TD Securities отмечает, что вышеупомянутые трудности приводят к истощению валютных резервов, что в свою очередь не даёт государственным органам возможности поддерживать стабильность национальной валюты. По имеющимся данным, только за 2-ю неделю мая резервы сократились на $4,8 млрд.
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#доллар #валюта #доллар сша
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