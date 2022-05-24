Вслед за McDonald’s, Starbucks, Pizza Hut и многими другими, свой шаг сделал самый популярный модный дом по итогам первого квартала 2022 г. Balenciaga. Сообщается, что бренд официально принял Bitcoin в качестве платёжного средства в своих магазинах, поставив его наравне с долларом. Спустя несколько часов после уведомления пользователи уже могут расплатиться за покупку товаров в BTC во флагманских магазинах Balenciaga в Hью-Йopкe.
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Насчёт постоянных скачков стоимости в пресс-службе модного дома отметили, что их эксперты полностью уверены в том, что биткоин – самое стабильное средство оплаты после доллара, т.к. в долгосрочной перспективе он так или иначе восстановится и, возможно, даже поставит новый исторический максимум. Следовательно, по словам Balenciaga, нынешние колебания курса никак не влияют на дальнейшую судьбу криптовалюты.
Стоит отметить, что вместе с биткоином в Balenciaga добавили возможность оплаты в Ethereum. Через некоторое время, если услуга окажется популярной и вызовет спрос, планируется внедрить больше криптовалют, а также расширить список поддерживаемых регионов.
Напомним, недавно мы сообщали, что биткоин официально признали платёжным средством в целой стране – Сальвадоре. В честь криптовалюты президент Сальвадора Найиб Букеле намерен построить город, работающий на майнинге криптовалют, и расположенный на склоне вулкана. В центре города обещают большую статую BTC.
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