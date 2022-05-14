Попутно, пользуясь падением криптовалют, Сальвадор закупил еще 500btc

Как сообщают иностранные СМИ, криптовалютная индустрия, несмотря на падение курсов почти всех альткоинов, процветает как никогда раньше. Например, власти Сальвадора уже пообещали принять Bitcoin в качестве официальной денежной единицы. Вчера стало известно, что президент Сальвадора Найиб Букеле планирует с нуля построить целый город на склоне вулкана Кончагуа. Город этот будет не обычный, а высокотехнологичный. На его постройку специально выпустят 10 миллиардов долларов облигациями.

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В Twitter Найиб Букеле показал приблизительную модель того, как будет выглядеть новый город, когда закончится строительство. Из-за особенностей ландшафта предполагается, что огромные небоскрёбы будут соседствовать с зелёными насаждениями. Специфика природы Сальвадора позволит разместить в городе достаточное количество парков и искусственных озёр, дабы сделать его максимально комфортным для жителей, но в то же время и важным по части вклада в государственную экономику.

На фотографиях можно рассмотреть, что здания выполнены в золотом цвете. По этому поводу президент Сальвадора отмечает, что такой оттенок был выбран исключительно для визуализации плана. В центре города, на площади, куда так или иначе сводятся все дороги, будет стоять статуя с логотипом Биткоина.

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Пресс-служба президента также рассказала, что непосредственно получать энергию, необходимую для жизни, город будет из геотермальных источников вулкана. Данная энергия пойдёт и на майнинг "крипты", что в свою очередь позволит отапливать дома выделяющимся теплом и развивать инфраструктуру.

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