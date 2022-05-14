Как сообщают иностранные СМИ, криптовалютная индустрия, несмотря на падение курсов почти всех альткоинов, процветает как никогда раньше. Например, власти Сальвадора уже пообещали принять Bitcoin в качестве официальной денежной единицы. Вчера стало известно, что президент Сальвадора Найиб Букеле планирует с нуля построить целый город на склоне вулкана Кончагуа. Город этот будет не обычный, а высокотехнологичный. На его постройку специально выпустят 10 миллиардов долларов облигациями.
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В Twitter Найиб Букеле показал приблизительную модель того, как будет выглядеть новый город, когда закончится строительство. Из-за особенностей ландшафта предполагается, что огромные небоскрёбы будут соседствовать с зелёными насаждениями. Специфика природы Сальвадора позволит разместить в городе достаточное количество парков и искусственных озёр, дабы сделать его максимально комфортным для жителей, но в то же время и важным по части вклада в государственную экономику.
На фотографиях можно рассмотреть, что здания выполнены в золотом цвете. По этому поводу президент Сальвадора отмечает, что такой оттенок был выбран исключительно для визуализации плана. В центре города, на площади, куда так или иначе сводятся все дороги, будет стоять статуя с логотипом Биткоина.
Пресс-служба президента также рассказала, что непосредственно получать энергию, необходимую для жизни, город будет из геотермальных источников вулкана. Данная энергия пойдёт и на майнинг "крипты", что в свою очередь позволит отапливать дома выделяющимся теплом и развивать инфраструктуру.
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