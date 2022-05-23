На этот раз на очень длительное время.

Недавно один из самых популярных в России общепитов McDonald’s объявил, что после длительного периода раздумий и совещаний топовые менеджеры компании определились с решением покинуть российский рынок. На практике это было сделано ещё 14 марта, когда рестораны временно приостановили работу, а сотрудникам (около 60 тыс.) продолжили исправно выплачивать зарплату.

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Менее недели назад в пресс-службе McDonald’s заявили, что продают в России весь бизнес. Покупателем, как позже выяснилось, станет предприниматель из Новокузнецка Александр Говор, уже владеющий 25 ресторанами по франчайзингу. До момента покупки сотрудники будут получать зарплату в прежнем объёме.

Сегодня стало известно, что похожее решение приняла американская сеть кофеен Starbucks. Компания приостановила деятельность в России ещё 8 марта, связав это с начавшейся спецоперацией на Украине. В новом сообщении от Starbucks говорится, что на российском рынке сеть больше присутствовать не будет. Вероятнее всего, речь идёт о ближайших 10-20 годах. Что произойдёт далее – никому неизвестно.

В Starbucks отмечают, что решение уйти не означает, что сотрудников, работавших на благо кофеен, просто так забудут или бросят. Как раз наоборот, компания планирует выплачивать им 6-месячную зарплату и оказывать всяческую помощь в дальнейшем трудоустройстве.

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Напомним, первая кофейня Starbucks открылась в России в 2007 году. В конце февраля сеть включала более 100 заведений по всей РФ. 60 из них располагались в Москве.

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