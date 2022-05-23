10 000 BTC справедливо обменяли на 2 пиццы.

Вчера поклонники и фанаты криптовалют отмечали праздник под названием Bitcoin Pizza Day. Он проводится ежегодно, и посвящён весьма знаменательной дате: 22 мая 2010 г. программист и один из первых майнеров BTC Ласло Ханец впервые смог купить физический предмет, существующий в реальном мире и имеющий стоимость, за виртуальные монеты Bitcoin.

реклама

Коллекционер из магазина Papa John's предложил Ласло выгодную сделку: 10 000 монет BTC за 2 пиццы. На сегодняшний момент, даже когда курс резко обвалился с $40 тыс. до $30 тыс., эти две пиццы стоили бы коллекционеру $300 млн. За такую сумму можно купить пару оригинальных работ Пабло Пикассо, названных шедеврами, несколько квартир в центре Москвы, несколько пиццерий по всему миру и ещё огромное количество вещей.

Отпраздновать дату первой продажи биткоина за нечто реальное решили в PizzaDAO (100 вечеринок в 75 странах мира). Криптовалютная биржа Binance по случаю Bitcoin Pizza Day провела фестиваль в Каннах, где пиццу для посетителей готовил лично глава биржи Чанпэн Чжао.

анонсы и реклама RTX 3070 за 80тр в Ситилинке RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену 3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 почти за 80 тр</b> в XPERT.RU 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti MSI Gaming - 82тр в XPERT.RU 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

То самое сообщение Ласло, в котором задокументирована цена сделки за 2 большие пиццы, осталось "висеть" на форму bitcointalk.org. Спустя 4 дня после объявления о желании купить пиццу за BTC, программист смог заключить выгодную на тот момент сделку с неким Джеркосом – читателем того же форума.

Источник.