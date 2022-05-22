Торжественное посвящение проходило на Красной площади.

Как сообщают в ТАСС, сегодня утром на Красной площади в Москве прошло большое мероприятие по случаю 100-летнего юбилея Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Главная цель мероприятия – посвящение в пионеры более 5 тыс. российских школьников. Во вручении галстуков и принятии торжественных клятв принимал участие лично лидер коммунистической парии Российской Федерации Геннадий Зюганов. Вдохновить будущих пионеров также приехали известные ветераны партии и депутаты Госдумы от КПРФ.

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В отдельном интервью первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин напомнил, что несколько дней назад стало известно о создании общественного движения "Большая перемена". Оно ставит своей задачей правильное воспитание детей в семьях, прививание с детства профессиональной ориентации, подготовку молодёжи и подростков к взрослой жизни, развитие высоких моральных ценностей и пр.

По словам Афонина, хоть движение по факту тоже является пионерским, они оба спокойно сосуществуют. Более того, организации не планируют объединяться или вести какую-либо общую деятельность. Зампред ЦК КПРФ отмечает, что также важно, как и существование таких движений, их многообразие.

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Насчёт самой пионерии Афонин уверяет, что она продолжит развиваться и в будущем, т.к. депутаты Нина Останина и Владимир Исаков прилагают все усилия для признания её общероссийским движением.

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