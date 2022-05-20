Экономическая ситуация в СНГ не должна пострадать от санкций.

"В центре внимания российских властей сегодня остаётся работа по дедолларизации экономики", – сообщил сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания Совета глав правительств стран СНГ. Как отмечают в правительстве, из-за чрезмерного количества санкций (около 10 тыс.), может пострадать экономическая ситуация внутри СНГ и граждане России. В такое время, как сейчас, власти сосредоточены на мерах по противодействию этим самым санкциям. В центре внимания – задача создать суверенное технически и экономически государство.

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На заседании по вопросам СНГ Мишустин предложил уменьшать долю импортных долларов в экономиках стран, развивать собственные производства в разных областях, а также выделять средства на программы по импортозамещению, как это было сделано в РФ с магазином приложений NashStore или сетью быстрого питания "Дядя Ваня". Председатель правительства рекомендует использовать уже хорошо зарекомендовавшие себя многосторонние механизмы.

В не лёгкое время для страны правительство всеми силами пытается обеспечить бесперебойную деятельность государственных предприятий, насыщает рынок новыми товарами по планам импортозамещения, помогает наиболее уязвимым от санкций отраслям, семьям с детьми и пр. – Мишустин.

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Премьер-министр подытожил, заявив, что на данный момент идёт глобальная перестройка логистических цепочек, направленная на повышение конкурентоспособности российских товаров на отечественном рынке.

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