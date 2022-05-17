По данным Greymon55, видеокарты AMD "выходят на финишную прямую".

Портал Techradar со ссылкой на известного инсайдера в области видеокарт Greymon55 сообщает, что по новым данным, ускорители nVidia серьёзно отстают от ускорителей AMD. Так, RX 6000 и RX 6x50 XT в частности доступны во многих магазинах Европы и США. Последствия дефицита чипов на них не наблюдаются, к тому же большинство видеокарт продаются по рекомендованным производителем ценам.

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На время написания статьи, говорят в Techradar, RX 6950 XT на Newegg стоила $1 100 (РРЦ $1 100), а RX 6750 XT – $550 (РРЦ $550). Младшую модель RX 6650 XT можно найти за $400 (РРЦ $400). Авторы отмечают, что такие цены есть только на "дефолтные" модели RX 6x50 XT, поступившие прямиком от AMD. Партнёрские ускорители для геймеров, которым дизайн и оригинальность видеокарты также важны, как и её производительность, будут стоить на $10-30 дороже рекомендованной цены.

Эксперты портала, проведя мини-исследование рынка, смогли заметить, что в последние недели AMD ощутимо перешла в "наступление", отвоёвывая у nVidia значительную часть рынка графических процессоров. Кроме цен это проявляется ещё и в том, что вчера главный архитектор игровых решений Фрэнк Азор рассказал и показал, насколько Big Navi лучше RTX 3000 Ampere с точки зрения производительности на доллар.

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Несмотря на рыночное ценообразование, Nvidia по-прежнему лидирует в списке ТОП-50 лучших видеокарт Newegg. AMD в ТОПе занимает всего две позиции: 18-е и 46-е место с RX 6600 и RX 6700 XT соответственно.

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