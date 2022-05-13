Тем временем GTA 6 стала одной из самых ожидаемых игр в Twitter.

Пару дней назад мы писали, что недавно анонсированная видеоигра Grand Theft Auto 6 стала самым популярным игровым проектом на площадке Twitter. Там посту о ней буквально за несколько месяцев досталось 600 тыс. лайков. Не менее интересующими пользователей являются и концепты будущих карт GTA 6. Несмотря на то, что инсайдеров, публикующих карты, в последнее время стало довольно много, и чаще всего одного взгляда на их работу хватает, чтобы определить подделку, сегодня мы нашли вполне достойного кандидата.

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Одна из самых востребованных у фанатов с Reddit карт GTA 6 – экземпляр выше. Те, кто хорошо знает местность прошлой части GTA, угадает в левом бобо-образном рисунке карту Grand Theft Auto 5 и Grand Theft Auto 5 Online. Рисунок раза в 3 больше – предположительная версия того, как будет выглядеть карта в GTA 6. На ней можно рассмотреть 2 большие речки, соединяющиеся с океаном, два озера (как минимум), много островов и полуостровов.

Юго-восточная часть GTA 6 будет богата инфраструктурой: один только "флагманский" город по размерам, вероятнее всего, превосходит половину территории GTA 5. На северо-западе также расположен город, однако чуть меньших размеров. Ещё две маленькие заселённые территории расположены на западе, две на севере. В центре карты несколько неизвестных объектов.

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В отличие от GTA 5, грядущая GTA 6 будет иметь не 1 аэропорт. На карте можно насчитать 7 взлётно-посадочных полос. Каждый город и населённый пункт соединён дорогами. Судя по карте, в игре будет много мостов, а также один отдалённый остров с собственной взлётной полосой. О его предназначении можно только гадать.