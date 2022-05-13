Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
В сети обсуждают новую карту GTA 6, превосходящую по размерам карту GTA 5 в 3 раза
Тем временем GTA 6 стала одной из самых ожидаемых игр в Twitter.
анонсы и реклама
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU
ASUS RTX 3050 дешевле 50 тр
<b>3050 MSI дешевле 50 тр</b> +10% скидки
RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр

Пару дней назад мы писали, что недавно анонсированная видеоигра Grand Theft Auto 6 стала самым популярным игровым проектом на площадке Twitter. Там посту о ней буквально за несколько месяцев досталось 600 тыс. лайков. Не менее интересующими пользователей являются и концепты будущих карт GTA 6. Несмотря на то, что инсайдеров, публикующих карты, в последнее время стало довольно много, и чаще всего одного взгляда на их работу хватает, чтобы определить подделку, сегодня мы нашли вполне достойного кандидата.

реклама

Одна из самых востребованных у фанатов с Reddit карт GTA 6 – экземпляр выше. Те, кто хорошо знает местность прошлой части GTA, угадает в левом бобо-образном рисунке карту Grand Theft Auto 5 и Grand Theft Auto 5 Online. Рисунок раза в 3 больше – предположительная версия того, как будет выглядеть карта в GTA 6. На ней можно рассмотреть 2 большие речки, соединяющиеся с океаном, два озера (как минимум), много островов и полуостровов.

Юго-восточная часть GTA 6 будет богата инфраструктурой: один только "флагманский" город по размерам, вероятнее всего, превосходит половину территории GTA 5. На северо-западе также расположен город, однако чуть меньших размеров. Ещё две маленькие заселённые территории расположены на западе, две на севере. В центре карты несколько неизвестных объектов.

анонсы и реклама
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр
-22% на i5 12600 в Ситилинке
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
-40% на 12700F в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 124 590р
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K
-30% на i3 12100 в Ситилинке

В отличие от GTA 5, грядущая GTA 6 будет иметь не 1 аэропорт. На карте можно насчитать 7 взлётно-посадочных полос. Каждый город и населённый пункт соединён дорогами. Судя по карте, в игре будет много мостов, а также один отдалённый остров с собственной взлётной полосой. О его предназначении можно только гадать.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#rockstar games #rockstar north #rockstar #gta 6 #gta 5 #rockstar studios #grand theft auto 5 #grand theft auto 6 #grand theft auto
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пост Rockstar про анонс GTA 6 собрал рекордные 600 тыс. лайков
Red Dead Redemption 2 скоро получит улучшенную версию для некстген консолей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные эксперты: собственные полупроводники конкурентного уровня у России появятся через 15 лет
72
В магазинах РФ назревает дефицит видеокарт – разблокировка NVIDIA LHR привлекает всё больше майнеров
42
Sony зарегистрировала новую модель PlayStation 5
4
Стейблкоин Tether (USDT) пошёл вниз вслед за рынком криптовалют – 12 мая курс опускался до $0.94
9
Цены на видеокарты в РФ пошли вниз после падения курса Эфира до $1900 – GeForce RTX 3050 стоит 46 000р
21
Биткоин обвалился ниже $27 000 – криптозима рядом, а индекс доверия на уровне «чрезвычайного страха»
16
Google анонсирует Pixel 7 и Pixel 7 Pro на Google I/O 2022
+
Криптовалюта Luna за последние 3 дня потеряла 99,97%
6
Биткоин рухнул до 27 000 долларов – криптоинвесторы теряют деньги
96
Майнинг на видеокартах в РФ перестал быть прибыльным в ходе резкого падения курса Эфира 12.05.2022г
4
AMD выпустит драйвер, который ощутимо поднимет производительность её видеокарт в играх с DX11
5
«AMD добилась немыслимого» — появился первый обзор технологии масштабирования FSR 2.0
14
«AliExpress Россия» сократила около 40% штата из-за наложенных на РФ санкций
193
Apple уступила первое место в мире по рыночной капитализации впервые с 2020 года
3
Легендарная Heroes of Might and Magic 3 получила наследницу в виде пошагового РПГ Songs of Conquest
7
Google заблокировала в РФ обновление и установку мобильного браузера Chrome – рабочий способ обхода
12
Как торговые сети РФ манипулируют ценами на ПК – игра с курсом рубля на фоне борьбы с дефицитом
5
Процессоры дешевеют в РФ на фоне стабилизации курса рубля – Core i7-11700K скинул 30% за месяц
8
Meta приостанавливает работу над своей виртуальной реальностью
10
Учёные из Кембриджа обнаружили стрессовый механизм, позволяющий обратить вспять симптомы нейродегенеративных заболеваний
1

Популярные статьи

Как менялись ПК пользователей Steam за последние 10 лет – с 2012 по 2022 год
30
Изгиб крышки и текстолита на примере i5 12400. Проверяем на практике
94
Ретроклокинг: тест PCI видеокарт
67
Разборка, обзор и разгон китайских переходников HDMI/DP -> VGA
21
Иногда они возвращаются - Thermaltake Big Typhoon, Asus Axe Square AMAzing & Scythe Zipang
36
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 4
17
XCOM: Chimera Squad: поворот не туда
3
О самых внушительных зданиях в играх
6
Дед Снегур и Отморозочка - сравниваем Thermalright Frost Spirit 140 и Thermalright Frost Commander 140
9

Сейчас обсуждают

Tank
20:18
С пистолетом можно ограбить банк. Открыв банк можно ограбить всех.
Fortune: Криптомиллиардеры на фоне обвала рынка потеряли более $100 млрд всего за несколько дней
BarDuck
20:14
И сколько ждать? Если сегодня закажу, в эти выходные привезут?
Геймерские процессоры AMD и Intel дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 5 5600X скинул 7000 рублей
Николай Врублевский
20:11
Массивный бэкплэйт был только у ТР, но он канул в прошлое. Сейчас у всех Х-образный бэкплэйт. Но старый бэкплэйт все еще продается ТР, например его можно купить в Кулера. П.С. Гайд по модернизации на ...
Дед Снегур и Отморозочка - сравниваем Thermalright Frost Spirit 140 и Thermalright Frost Commander 140
quid irrumabo
20:08
Зачем тебе столько кулеров?
Дед Снегур и Отморозочка - сравниваем Thermalright Frost Spirit 140 и Thermalright Frost Commander 140
Андрей Маликов
20:05
присоединяйся к параллельному бизнессу, хорош уже заборы красить за 15 в месяц
Геймерские процессоры AMD и Intel дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 5 5600X скинул 7000 рублей
DooC
20:03
сколько помню всегда гнулися текстолит при крепеже что у Intel что у AMD,и не чего страшного не становилось так как такая спецификация,а если вам кажится что ваш проуц кривой или охлад тогда вам напил...
Изгиб крышки и текстолита на примере i5 12400. Проверяем на практике
Николай Врублевский
19:59
NH-D15 - просто образец "качественного" основания. А на втором снимке - SA IB-E Extreme. Вот это разница, не правда ли ? И разница в Прайм95 - 10С м/у Стрелой и аутсайдером Д15 при нагрузке 150Вт.
Дед Снегур и Отморозочка - сравниваем Thermalright Frost Spirit 140 и Thermalright Frost Commander 140
LifeX
19:59
0,5мм да, многовато, но чревато это, как мне кажется, лишь на пару-тройку градусов более высокой температурой. А причиной вполне себе может быть зажимный механизм сокета разных производителей. Не зна...
Изгиб крышки и текстолита на примере i5 12400. Проверяем на практике
triviumfan
19:58
Вроде все по делу, почему всего 1.8/5 голосов?
Моя история многолетней борьбы с зависимостью от онлайн игр
Серегарус
19:57
написали бы уж, что производство подорожало из-за повышения цен на материалы и энергию,и нужно или значительно повышать цены, и закрывать часть производства, потому что по этим ценам спрос будет намно...
Ford приостанавливает работу двух заводов из-за дефицита комплектующих
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем