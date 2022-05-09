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Пост Rockstar про анонс GTA 6 собрал рекордные 600 тыс. лайков
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До 4 февраля само существование GTA 6 было под большим вопросом. Прошлый проект компании – интересная, но не слишком успешная Red Dead Redemption 2, показала, что даже самым продвинутым разработчикам есть чему учиться. В частности, подаче квестов. Значительная часть претензий к RDR 2 связана с тем, что прохождение миссий однотонное, а сюжет в них унылый или чересчур банальный: "иди туда, принеси то, забери награду".

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Более 3-х месяцев назад Rockstar подтвердила все утечки и инсайды, опубликовав на своей странице длинный новостной пост. Его заключительная часть сообщала нам, что Grand Theft Auto 6 уже находится в разработке; команда с нетерпением ждёт момента, чтобы рассказать чуть больше. В тот же день на официальной странице Rockstar в Twitter вышло похожее сообщение. За 3 месяца существования оно побило все рекорды популярности.

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Задолго до релиза GTA 6 смогла занять первое место по популярности: лайком пост оценили без малого 600 тыс. пользователей. Чего-то более интересного в сфере видеоигр на Twitter пока что не нашлось. На втором месте сообщение о переносе презентации игр PS5 в связи с протестами в США. В то время по Америке прокатилась череда разрушений в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, которого во время задержания задушил сотрудник полиции.

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