Релиз ожидается в сентябре текущего года.

В сентябре этого года ожидается релиз видеокарт нового поколения: старшей RTX 4090, средней RTX 4080 и, если её можно так назвать, бюджетной RTX 4070. Чуть позже подоспеет RTX 4060. Вероятнее всего, ещё позже появятся Ti версии упомянутых моделей, а в начале 2023 года будет показана RTX 4050. Не исключено, что nVidia пойдёт по такому же сценарию, как и с Ampere, выпустив ближе к следующей весне флагманскую RTX 4090 Ti. Тем не менее, пока что до этого всего далеко. Остановимся на базовых трёх ускорителях.

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По данным инсайдера kopite7kimi , грядущая RTX 4090 получит 24 Gb памяти GDDR6X 21 Гбит в сочетании с 384-битной шиной, ровно как и RTX 3090 Ti. Флагман будет потреблять 600 Вт под хорошей нагрузкой (не максимальной). RTX 4080 приписывают 16 Gb памяти GDDR6X. Для сравнения, нынешняя RTX 3080 поставляется с объёмом 10/12 Gb GDDR6X. TGP RTX 4080 также ограничено значением 600 Вт, что уже может вызвать справедливые подозрения.





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Кристалл AD104 или, как его называют в народе, RTX 4070, получит 12 Gb памяти GDDR6 (без X) на 18 Гбит/с через 256-битную шину. Потребление RTX 4070, говорит инсайдер, на уровне 300 Вт при средних нагрузках.