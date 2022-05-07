Замена SIM-карты не требуется. Стоимость тарифа останется прежней.

Сегодня утром главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник сообщили, что приготовили для жителей хороший подарок ко Дню Победы – всем абонентам выделили собственные коды мобильных операторов. Если раньше номер в ДНР выглядел таким образом: (+38)0712345678, то теперь он отображается как (+7949)1234567. В ЛНР точно также: раньше – (+38)0712345678, теперь – (+7959)1234567.

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Как сообщает Денис Пушилин, фактически пользователям не нужно даже менять SIM-карту после присвоения нового номера. Об этом, к слову, они узнают из SMS-сообщений. Оповещения должны начать приходить в самое ближайшее время. Стоимость тарифа также останется на прежнем уровне, однако с новым номером можно будет звонить абонентам РФ по внутренним линиям связи, что значительно упростит процедуру.

После отключения республик от сотовой связи, на территории ДНР и ЛНР начали работать операторы "Феникс" и "Лугаком". Они же будут предоставлять гражданам услуги в будущем. В Минкомсвязи ЛНР сообщают, что на данном этапе ещё проводятся тестовые запуски, чтобы сервера не "упали" при максимальных нагрузках.

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Минкомсвязи добавляет, что присвоение новых номеров позволит жителями республик, признанных Россией независимыми 21 февраля, получить полный доступ к порталу Госуслуг, а также даст возможность открыть счёт в российских банках. Для всего этого непосредственный выезд в РФ не потребуется.

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