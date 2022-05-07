Сегодня утром главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник сообщили, что приготовили для жителей хороший подарок ко Дню Победы – всем абонентам выделили собственные коды мобильных операторов. Если раньше номер в ДНР выглядел таким образом: (+38)0712345678, то теперь он отображается как (+7949)1234567. В ЛНР точно также: раньше – (+38)0712345678, теперь – (+7959)1234567.
реклама
Как сообщает Денис Пушилин, фактически пользователям не нужно даже менять SIM-карту после присвоения нового номера. Об этом, к слову, они узнают из SMS-сообщений. Оповещения должны начать приходить в самое ближайшее время. Стоимость тарифа также останется на прежнем уровне, однако с новым номером можно будет звонить абонентам РФ по внутренним линиям связи, что значительно упростит процедуру.
После отключения республик от сотовой связи, на территории ДНР и ЛНР начали работать операторы "Феникс" и "Лугаком". Они же будут предоставлять гражданам услуги в будущем. В Минкомсвязи ЛНР сообщают, что на данном этапе ещё проводятся тестовые запуски, чтобы сервера не "упали" при максимальных нагрузках.
Минкомсвязи добавляет, что присвоение новых номеров позволит жителями республик, признанных Россией независимыми 21 февраля, получить полный доступ к порталу Госуслуг, а также даст возможность открыть счёт в российских банках. Для всего этого непосредственный выезд в РФ не потребуется.
Источник.