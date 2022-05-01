В ГДР позиция по этому вопросу однозначна.

Во время переговоров о возможном введении шестого пакета санкций против РФ, одной из главных тем стало полное эмбарго на российскую нефть. Если до этого шансы на запрет импорта нефти были примерно 50/50, то теперь скорое эмбарго всё ближе подходит к реальному решению. На процесс серьёзно повлияла категорическая позиция Германии. Как сообщает агентство dpa со ссылкой на европейских дипломатов, правительство ФРГ чётко поддержало будущие планы Евросоюза на запрет импорта российской нефти.

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На данный момент из 28 государств, состоящих в ЕС, эмбарго на энергоносители РФ не поддерживают только 6: Австрия, Венгрия, Испания, Италия, Словакия и Греция. Как отмечают эксперты, Венгрия и Словакия выражают сомнения из-за того, что большая часть нефти в странах импортируется именно из России. Взять и отказаться от поставок топлива в один момент государства не могут.

В Южной Европе говорят, что эмбарго сильно повлияет на цены, что негативно скажется на экономике и доверии граждан. Пока не будет найден альтернативный выход, Греция, Италия и Испания на запрет на импорт нефти из России согласиться не могут.

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В ФРГ с уверенностью настаивают на эмбарго, т.к., по словам министра экономики Роберта Хабека, с конца февраля Германия смогла снизить зависимость от российской нефти в своей экономике с 36% до 12%. Чтобы ещё больше сократить показатель, Германия намерена и впредь искать новые маршруты производства или импорта топлива в обход России.

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